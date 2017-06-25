OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости за выходные.

О наболевшем. В Минэнерго сообщили, что работы по восстановлению газоснабжения на ТЭЦ-6 в Киеве начаты. Обещают, что киевские жители жилых массивов Троещина, Радужный, Лесной, части Оболони и Подола получат горячую воду с 26 июня.

О SpaceX. Компания Илона Маска Space X успешно запустила в космос ракетоноситель с болгарским спутником связи на борту.

О львовском IT-квартале. На создание проекта Innovation District IT Park во Львове выделят 95 миллионов долларов.

Об УЗ. Первые железнодорожные билеты в Чехию можно будет купить со скидкой до 1000 гривень.

"По соглашению между ОАО "Укрзализныця" и АО "Чешские железные дороги" установлены специальные тарифные условия и условия реализации проездных документов на отдельно выделены 3-и места для проезда сообщением Киев - Прага - Киев", - написал глава УЗ.

О Динамо. Футбольный клуб "Динамо" обвиняет Национальный банк Украины в незаконном вмешательстве в хозяйственную деятельность Приватбанка и его деловые отношения с клубом.