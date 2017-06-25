"Укрзалізниця" впроваджує послугу "квитки першої хвилини"

Перші залізничні квитки до Чехії можна буде купити зі знижкою до 1000 гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

Як зазначив Балчун, перші три квитки у кожному продажу, що відкривається, в сполученні Київ – Прага – Київ, будуть продаватися зі значним дисконтом.

"За угодою між ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Чеські залізниці" встановлено спеціальні тарифні умови та умови реалізації проїзних документів на окремо виділені 3-и місця для проїзду в сполученні Київ – Прага – Київ", - написав голова УЗ.

Зазначається, що така поїздка зі знижками може бути оформлена тільки від/до станцій Київ та Львів до/від станцій Чехії (Словаччина – тільки транзитом). Придбати квитки до Чехії чи з Чехії в Україну за дисконтом можна як "туди та зворотно", так і тільки в одному напрямку "туди" або "зворотно".

У повідомленні наголошується, що спеціальні тарифні умови не комбінуються з іншими пропозиціями, у тому числі і дитячими квитками. Квитки за дисконтом не можна повернути, обміняти та переоформити.

"Порівняйте переваги дисконту: вартість проїзду станом на 22 червня за дисконтною програмою у сполученні Київ - Прага – 1891,70 гривень (64,0 євро); Львів - Прага – 1513,95 гривень (51,0 євро). Квитки за звичайним тарифом на цю ж дату для міжнародного сполучення Київ - Прага – 2868,05 гривень (98,6 євро); Львів - Прага – 2403,12 гривень (82,6 євро)", - йдеться у повідомленні.