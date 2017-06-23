Дуров ответил Роскомнадзору на возможную блокировку Telegram в РФ

Создатель месенджера Telegram прокомментировал желание Роскомнадзора заблокировать доступ к нему в РФ.

Об этом Павел Дуров написал на своей странице ВКонтакте.

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", - заявил Дуров.



"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", - добавил он.

Напомним, утром 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram.