Дуров ответил Роскомнадзору на возможную блокировку Telegram в РФ
Создатель месенджера Telegram прокомментировал желание Роскомнадзора заблокировать доступ к нему в РФ.
Об этом Павел Дуров написал на своей странице ВКонтакте.
"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", - заявил Дуров.
"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", - добавил он.
Напомним, утром 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram.
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