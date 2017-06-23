Роскомнадзор хочет запретить Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram.



Об этом говорится в открытом письме Жарова, которое опубликовано на сайте Роскомнадзора.



Как сообщается в письме, глава Роскомнадзора Александр Жаров лично предупредил Павла Дурова, администрацию Telegram и пользователей о блокировке мессенджера, в случае, если компания отказывается исполнять российское законодательство.



"Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа", — говорится в письме.

Жаров заявил, что в противном случае Telegram в России должен быть заблокирован.

Отмечается, что практически каждый день Роскомнадзор направляет "по всем доступным адресам Telegram" письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации, однако время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

Напомним, 22 июня российские провайдеры блокировали доступ к Google, но вскоре его вернули.