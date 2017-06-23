НБУ ликвидирует "Диамантбанк" Жвании и Мартыненко

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Диамантбанк".

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"В соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Диамантбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных 24 апреля 2017 года", - сказано в сообщении.

На основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным 24 апреля Фондом гарантирования вкладов в банк была введена временная администрация сроком на один месяц.

Как уточнили в пресс-службе Нацбанка, по результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации ПАО "Диамантбанк". В частности, банк, как и вся вторая двадцатка банков по размерам активов, должен был обеспечить значение норматива достаточности регулятивного капитала не менее 5% по состоянию на 1 апреля.

В свою очередь глава правления "Диамантбанка" Олег Ходачук назвал причиной признания банком неплатежеспособным арест акционера банка экс-депутата Николая Мартыненко.

Как известно, 24 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк".

В начале февраля бывший депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций Диамантбанка.

Мартыненко вошел в капитал банка через ООО "Техно-Инвест", которому принадлежит 24,8% акций Диамантбанка.

Акционерами данной компании являются бывший помощник экс-депутата Рады Давида Жвании Вячеслав Цыганенко (49,5% акций), бывший помощник Жвании Игорь Керезь (45,5%) и Николай Мартыненко (5% акций).

В прошлом году ЭП выясняла, что происходит с Диамантбанком.

Экономическая правда