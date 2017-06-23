Кабмин рассмотрит вопрос докапитализации Приватбанка - СМИ

Кабинет Министров в пятницу, 23 июня, намерен рассмотреть вопрос докапитализации Приватбанка.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, предварительно правительство запланировало заседание на 16:00.

На заседании будет рассмотрен вопрос докапитализации Приватбанка.

Как ожидается, Кабмин примет решение об увеличении уставного капитала банка на 22,5 млрд гривен за счет выпуска ОВГЗ.

Напомним, бывший заместитель министра финансов Игорь Уманский заявил, что на докапитализацию государственного Приватбанка необходимо 38,9 млрд гривен.

В апреле Национальный банк Украины оценивал необходимость дополнительной докапитализации Приватбанка в 30 миллиардов гривен.

Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.