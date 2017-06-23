Коломойский прокомментировал аудит национализированного Приватбанка

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал годовую отчетность "Приватбанка", проверенную аудиторами Ernst & Young.

Об этом пишет УНИАН.

"Я ознакомился с опубликованным в прессе официальным годовым отчетом Приватбанка, аудитором которого была компания EY", - сказал бизнесмен.

"Если назначенные государством топ-менеджеры Приватбанка в своём отчете перед правительством насчитали у банка около 9 млрд гривен кредитов компаниям, связанным с предыдущими акционерами на момент национализации, - то у меня нет оснований не доверять им", - отметил Коломойский.

Он подчеркнул, что эти менеджеры были назначены Национальным банком и Минфином после тщательного отбора и анализа их профессиональных качеств.

"Единственное, что вызывает опасение - это необдуманные заявления чиновников НБУ, которые, чтобы оправдать национализацию, поспешили сообщить всем корпоративным заемщикам Приватбанка о том, что платить по их долгам должны Коломойский с Боголюбовым. И продолжают распространять этот фейк в СМИ, используя даже международные новостные агентства", - заявил Коломойский.

"Очевидно, что после таких заявлений заемщики Приватбанка могут перестать погашать свои кредиты. Ведь, получается, Нацбанк официально сообщил им, что они ничего не должны. Это может навредить банку. Поэтому делать подобные заявления нужно, конечно, более обдуманно", - сказал бизнесмен.

Ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что доля инсайдерских кредитов в Приватбанке, озвученная руководством Национального банка, не подтверждается отчетом и выводами аудиторов E&Y.

Ранее заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Коломойский оспаривает в суде решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и его национализации.