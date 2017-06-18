E&Y не подтверждает долю инсайдерских кредитов в Приватбанке - СМИ

Доля инсайдерских кредитов в Приватбанке не подтверждается отчетом и выводами аудиторов E&Y.

Об этом в своей статье для DT.UA пишут Юлия Самаева и Юрий Сколотяный.

"Например, если верить отчету и выводам аудиторов E&Y, указанная в годовом отчете банка цифра инсайдерских кредитов до национализации составляет всего 8,8 млрд гривен (примечание 30 "Операции со связанными сторонами до смены собственников Группы", стр. 80 отчета). Что плохо стыкуется с озвученной ранее Гонтаревой цифрой инсайдерских кредитов в 97-100%", – указывают авторы.

Отмечается, что самая часто употребляемая в заключении аудиторов фраза - "не змогли отримати прийнятні аудиторскі докази". Относится это даже к 155 млрд гривен резервов, сформированных под обесценивание кредитов по итогам 2016-го.

Крайне симптоматичным, по мнению авторов, является то обстоятельство, что аудитор в своем заключении отказался высказать мнение об отчетах "о прибылях и убытках" и "о движении денежных средств".

"Получается, что все, что находится в этих отчетах, не подтверждено аудитом? Кроме того, E&Y не смогли определить, когда возникли зафиксированные в отчете убытки на сумму 150 млрд грн, что тоже как минимум странно, ведь сумма о-о-очень значительная, и период ее возникновения должен был заинтересовать аудиторов", – говорится в статье.

Напомним, в декабре 2016 года был национализирован крупнейший в Украине Приватбанк.

Потребности в докапитализации этого банковского учреждения оценивались на уровне около 150 млрд. грн., из которых 116 млрд. - были покрыты за счет государства, выпустившего собственные долговые ценные бумаги.

Оставшаяся сумма была компенсирована за счет конвертации в капитал обязательств перед связанными с прежними владельцами банка лицами (так называемый "bail-in").