"Нафтогаз" готов возобновить закупки газа у "Газпрома"

"Нафтогаз" может возобновить закупки газа у "Газпрома" после имплементации решения Стокгольмского арбитража

Об этом сообщил глава холдинга Андрей Коболев на пресс-конференции в четверг в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, НАК "Нафтогаз Украины" будет готов возобновить закупки газа у российского "Газпрома" после имплементации решения Стокгольмского арбитража по соответствующему контракту между сторонами.

"Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, цена должна быть пересмотрена. И как только "Газпром" выполнит решение трибунала, мы будем готовы начать закупки газа у него", - сказал он.

Вместе с тем Коболев отметил, что неизвестно, сколько времени необходимо "Газпрому", чтобы выполнить решение трибунала, поэтому НАК не ожидает возобновления закупок у "Газпрома" в ближайшее время и в текущем году.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

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