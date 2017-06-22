Кабмин внес в Раду проект пенсионной реформы
Кабинет Министров внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.
Об этом говорится в законопроектах №№6614-6617, зарегистрированных в Раде 22 июня.
В частности, внесены следующие документы: проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно повышения пенсий, проект закона о внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса по вопросам пенсионного обеспечения, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по вопросам пенсионного обеспечения и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.
Тексты документов в данный момент отсутствуют на сайте парламента.
Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.
Экономическая правда
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