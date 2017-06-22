Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой после своих
Четверг, 22 июня 2017, 10:21
Основатель компаний SpaceX и PayPal, глава Tesla Motors Илон Маск признал ракету-носитель "Зенит" лучшей после своих.
Об этом он сообщил в эфире популярного американского канала CNN в ходе блиц-интервью с ведущей Рэчел Крейн.
"Зенит". Она, наверное, лучшая после наших", - ответил Илон Маск на вопрос ведущей о любимой ракете.
Напомним, недавно SpaceX запустил две ракеты Falcon 9 за 48 часов.
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