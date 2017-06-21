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Кабмин внесен проект Пенсионной реформы в Раду в среду

Среда, 21 июня 2017, 11:57

Кабинет министров в среду внесет проект пенсионной реформы в Верховную Раду.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы сегодня направим в парламент пакет законов по важной пенсионной реформе", - сказал Гройсман. Он сообщил, что сама реформа включает в себя 5 базовых позиций.

"Во-первых, наша задача - начать процесс выведения из бедности большинства украинских пенсионеров. Поэтому реформа, которую мы предлагаем, позволит начиная с первого октября повысить пенсии 9 млн пенсионеров", - сказал он.

"Мы возвращаем уважение к людям труда. Соответственно тот, кто работал больше, должен получать более высокую пенсию. Но самое главное - мы проводим осовременивание пенсий, учитывая уровень средней зарплаты на уровне 3764 гривни", - заявил премьер.

По его словам, до сих пор пенсия начислялась с базовой средней зарплаты в 1197 гривен. Он также отметил, что на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет более 140 млрд гривен.

"Это при том, что 80% украинских пенсионеров живут на минимальной пенсии. Это говорит только о том, что система не способна обеспечить социальную справедливость. Поэтому мы обеспечим бездефицитность пенсионной системы в течение 7-10 лет", - отметил Гройсман.

"Четвертая позиция - мы обеспечим автоматическое повышение и индексацию пенсий, начиная со следующего года. Для того чтобы не повторялась история последних 10 лет, когда пенсии людям не пересматривались и осовременивание почти не проводилось, а если проводилось, то несправедливо", - добавил он.

"И пятая позиция - отмена налогообложения для работающих пенсионеров. Фактически эти люди будут иметь возможность после принятия этого решения парламентом, получать полноценную пенсию и не платить лишних налогов", - подытожил Гройсман.

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

Экономическая правда

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