Коболєв розповів, хто не пускає американський LNG-газ в Україну

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час свого візиту в США обговорював можливість постачання американського LNG-газу в Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю Wall Street Journal.

За його словами, важливою перешкодою для цього наразі є позиція Туреччини, яка забороняє прохід LNG-танкерів через Босфор (при цьому пересування проливом більш небезпечних вантажів дозволено - прим. Нафтогазу).

"Ми сподіваємося, що нові дипломатичні зусилля США дозволять розв'язати цю проблему", сказав Коболєв.

Голова НАК також подякував американським сенаторам за голосування щодо санкцій та висловив надію, що ці обмеження якнайскоріше будуть застосовані до компаній, які пов'язані з проектом Північний потік-2.

"Законопроект має пройти голосування у нижній палаті Американського парламенту", - повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Економічна правда





