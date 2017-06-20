Roshen полностью прекратил работу в России

Липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен" полностью остановили свою деятельность в России.

Об этом сообщается на сайте корпорации.

Согласно сообщению, процесс происходил в три этапа. В апреле были законсервированы все производственные линии на Липецкой кондитерской фабрике, в мае - системы холодо- и теплоснабжения, а в июне - блок очистных сооружений, котельни и водозаборы.

Также полностью прекратил свою деятельность склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен", который занимался ее реализацией.

Напомним, что суд в декабря 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в частности, на склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн рублей за счет якобы незаконного возмещения НДС.

19 июня суд продлил арест имущества Липецкой фабрики "Рошен".

Также торговому дому ООО "Рошен" (г. Липецк) было предъявлено необоснованных налоговых претензий на сумму 150 млн рублей, что нарушает Соглашении об избежании двойного налогообложения.