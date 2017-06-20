На трассе Киев-Чоп установят освещение на солнечных батареях

В Житомирской области на трассе М-06 (Киев-Чоп) планируют установить 30 систем освещения на солнечных батареях.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию Житомирской облгосадминистрации.

Проект предусматривает передачу автодороги Киев-Чоп в аутсорсинг подрядной компании, которую определят по результатам тендера.

"В рамках реализации проекта на Житомирском участке международной автодороги дополнительно планируется установка 10 светофорных объектов и 30 современных систем освещения пешеходных переходов, которые будут работать на солнечных батареях. Берутся во внимание участки дороги повышенной аварийности и концентрации ДТП", - отметил начальник управления промышленности, инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА Роман Крысюк.

Подрядная организация, кроме прочего, будет осуществлять эксплуатационное обслуживание дороги - ремонтировать асфальтовое покрытие, наносить разметку, ремонтировать барьерное ограждение, чистить снег, убирать мусор.

Средства на данный проект предоставляет Международный валютный фонд. Стоимость проекта будет определена после его утверждения и изготовления проектно-сметной документации.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что смерти на украинских дорогах стоят украинской экономике 1,5-2% ВВП или 4,5 миллиарда долларов ежегодно.