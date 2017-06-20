"ЛЭО" Григоришина отключило от электричества блокпосты и воинские части

19 июня компания "Луганское энергетическое объединение" отключила от электроэнергии ряд военных объектов на территории Луганской области области.

Об этом сообщается на официальной странице ЛЭО в Facebook.

"19 июня ЛЭО начало отключать от электроснабжения блокпосты и воинские части – из-за долгов и многолетнего увиливания от заключения договоров. В ответ военные незаконно задержали начальника Счастьенского РЭС", - сообщает компания.

Освободить задержанного удалось лишь благодаря вмешательству заместителя губернатора области Юрия Клименко, уточняет "ЛЭО".

"Причиной отключения электроэнергии являются долги, накопленные большинством объектов - в размере около 7 млн грн", - заявили в компании.

Также компания заявляет об отсутствии договорных отношений со значительным количеством других военных объектов в течение длительного периода (воинские части возле линии разграничения и блокпосты).

Как сообщалось, ЛЭО не контролирует энергораспределяющие активы на временно неподконтрольной части Луганской области, но, по решению правительства, именно ЛЭО является единственным поставщиком электроэнергии на территорию области.

Компания многократно предлагала правительству ограничить перетекание, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении Кабмин так и не принял.

С апреля ЛЭО начала отключать от электроснабжения все предприятия жилищно-коммунальной сферы области, которые имеют долги за электроэнергию.

В компании сообщили, что по состоянию на 1 марта потребители задолжали ЛЭО 5,5 млрд гривен. Из этой цифры более 80% задолжали потребители с неконтролируемой украинской властью территории - почти 5 млрд гривен. Долг ЛЭО перед ГП "Энергорынок" составляет около 5,2 млрд гривен.

Как сообщалось, ЛЭО планировало отключить от электроснабжения западную фильтровальную станцию Попаснянского водоканала - из-за долга за электроэнергию в размере более 142 млн гривен.

Гендиректор ЛЭО опроверг эту информацию.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

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Экономическая правда