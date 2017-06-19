Кабмину предлагают взять в управление ЛЭО Григоришина

Для недопущения отключения объектов области от энергоснабжения на период проведения АТО нужно передать областную энергоснабжающую компанию "Луганское энергетическое объединение" в управление государству.

Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на селекторном совещании по подготовке к зиме, передает "Интерфакс-Украина".

"Это третий вариант, с которым я обращался и к вам, и на СНБО – на период АТО передать в госуправление компанию ЛЭО, потому что нельзя допустить отключения воды и электричества в целом", – сказал Гарбуз.

Глава ВГА уточнил, что первый вариант решения проблемы предполагает принятие постановления правительства, которое сейчас находится на доработке, о запрете отключать объекты ЖКХ на территории Донецкой и Луганской областей до завершения АТО, а второй вариант – выдать лицензию "Луганскоблэнерго" для энергоснабжения объектов на подконтрольной территории Луганской области.

Глава ВГА сообщил, что в последнее время решения острого для области вопроса взаимоотношений с ЛЭО благодаря вмешательству вице-премьеров Владимира Кистиона и Геннадию Зубко сдвинулось с мертвой точки.

"Мы знаем об этой проблеме и регулярно ею занимаемся", – сказал в свою очередь Гройсман, не уточнив деталей.

Как сообщалось, ЛЭО не контролирует энергораспределяющие активы на временно неподконтрольной части Луганской области, но, по решению правительства, именно ЛЭО является единственным поставщиком электроэнергии на территорию области.

Компания многократно предлагала правительству ограничить перетекание, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении Кабмин так и не принял.

С апреля ЛЭО начала отключать от электроснабжения все предприятия жилищно-коммунальной сферы области, которые имеют долги за электроэнергию.

В компании сообщили, что по состоянию на 1 марта потребители задолжали ЛЭО 5,5 млрд гривен. Из этой цифры более 80% задолжали потребители с неконтролируемой украинской властью территории - почти 5 млрд гривен. Долг ЛЭО перед ГП "Энергорынок" составляет около 5,2 млрд гривен.

Как сообщалось,ЛЭО планировало отключить от электроснабжения западную фильтровальную станцию Попаснянского водоканала - из-за долга за электроэнергию в размере более 142 млн гривен.

Гендиректор ЛЭО опроверг эту информацию.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

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