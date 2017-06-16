"Приватбанк" нуждается в докапитализации на 38,5 миллиарда - СМИ

Национализированный Приватбанк нуждается в докапитализации на 38,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщили Finclub сразу три источника, связанные с Приватбанком и Нацбанком.

Докапитализация начнется до конца июня, добавил один из них.

Министр финансов Александр Данилюк сказал изданию, что докапитализация состоится "когда будем готовы". Сумму докапитализации он не назвал.

Докапитализация Приватбанка будет сопровождаться опубликованием годового отчета с отображением обновленных показателей по убытку и размеру капитала. Обновленный дедлайн у банка по публикации отчета – 1 июля.

"Учитывая, что там действительно необходимо было согласовать большой объем информации, мы дали возможность отложить финальное решение до 1 июля. Но до 1 июля должен быть опубликован отчет и озвучены цифры", – пояснила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

Поскольку к 1 июля Минфину достаточно обеспечить адекватность регулятивного капитала ПриватБанка на уровне 5%, он может разделить обсуждаемую сейчас докапитализацию на транши, как это было сделано в ходе национализации.

Напомним, бывший заместитель министра финансов Игорь Уманский заявил, что на докапитализацию государственного Приватбанка необходимо 38,9 млрд гривен.

В апреле Национальный банк Украины оценивал необходимость дополнительной докапитализации Приватбанка в 30 миллиардов гривен.

Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.