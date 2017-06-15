Суд арестовал 185 ноутбуков, изъятых в офисе "Яндекс.Украина"

Суд арестовал изъятые в офисе компании "Яндекс.Украина" в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.

Об этом говорится в определении суда от 1 июня.

Указано, что 29 мая Служба безопасности Украины провела обыск в офисе "Яндекс.Украина" в Одессе. 30 мая изъятые предметы и документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

"Согласно сообщению департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информационной безопасности СБУ, изъятые в ходе обыска "Яндекс.Украина" ... документы содержат данные по сбору и аккумуляции, с целью дальнейшей передачи в РФ, информации о персональных данных граждан Украины, объектов критической инфраструктуры государства", - сказано в решении суда.

На компьютерном и телекоммуникационном оборудовании, по предварительным оценкам специалистов СБУ, содержатся признаки передачи должностными лицами "Яндекс.Украина" информации в Россию.

Таким образом, изъятые предметы имеют признаки орудий совершения уголовного преступления и могут быть использованы в качестве доказательств.

Суд удовлетворил ходатайство СБУ и наложил арест на 185 ноутбуков, 36 системных блоков, а также на жесткие диски компьютеров, планшеты, флеш-накопители и всю документацию.

Как сообщалось, СБУ подозревает менеджмент "Яндекс.Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев.

Речь идет о личных данных, сведениях о роде занятий, образе жизни, месте нахождения, проживания, работы, о досуге, источниках и размере доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.

Сообщается, что передавалась информация также о сотрудниках правоохранительных и специальных органов, военнослужащих Вооруженных сил и других подразделений, участвующих в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, государственных служащих.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

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