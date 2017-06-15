Украина вошла в ТОП-50 инновационных стран

За год Украина поднялась с 56-го на 50-е место в рейтинге инновационных стран.

Об этом говорится на сайте Global Innovation Index.

Первой среди самых инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 38-й позиции, Россия - 45-я, Молдова - 54-я, Беларусь - на 88-я.

Рейтинг состоит из множества показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге, Украина получила индекс 37,6. В прошлом году этот индекс составлял 35,6.

Отметим, Global Innovation Index составляется на основе анализа десятков показателей, так или иначе касающихся инновационной деятельности.

Напомним, Украина заняла 60-ое место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик за 2017 год.

Экономическая правда