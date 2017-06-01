Украина опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

Украина заняла 60-ое место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик за 2017 год.

Об этом говорится в результатах исследования Международного института управленческого развития.

В 2016 Украина занимала 59 строчку. В этом году на 59 позиции оказалась Хорватия, а на 61 - Бразилия. На первом месте рейтинга оказался специальный административный район Китая Гонконг. На втором месте оказалась Швейцария, а замыкает тройку лидеров Сингапур. Дальше идут США, Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция. Замыкают первую десятку Арабские эмираты. Россия заняла в рейтинге 46 место. Каждое государство в исследовании оценивается на основе анализа 333 критериев по четырём основным показателям ключевых аспектов экономической жизни страны: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды, состояние инфраструктуры.

Рейтинг рассчитан по методике европейского Института менеджмента (Institute of Management Development, IMD), который базируется в Лозанне (Швейцария).

Напомним, в 2016 году Украина заняла 59-е место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира.

Экономическая правда