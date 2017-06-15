Минфин ожидает получение следующего транша от МВФ в начале осени
Министерство финансов ожидает получение следующего транша от Международного валютного фонда летом - в начале осени.
Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в четверг на пресс-конференции, передают Українські Новини.
По словам министра, для получения следующего транша МВФ необходимо принять реформы.
"Необходимо выполнить эти требования. Пенсионная реформа необходима, по сельхозземлям, необходимо передать неэффективные госпредприятия в частное управление. Это надо выполнить чтобы получить следующий транш", - сказал Данилюк.
Министр отказался назвать сумму следующего транша.
"Конечная цифра будет определена в ходе обсуждения программы. Это будет больше миллирда", - добавил он.
Данилюк отметил, транш может быть выделен или летом, или в начале осени.
Напомним, что миссия Международного валютного фонда по итогам работы в Киеве сообщила о необходимости технической доработки законопроектов и их парламентской поддержки, касающихся пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий.
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