Активами "Диамантбанка" будет распоряжаться банк Тигипко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил ТАСкомбанк принимающим активы неплатежеспособного "Диамантбанка".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-глава "Диамантбанка" Олег Ходачук.

По его словам, объем активов, который передается, позволит в полном объеме компенсировать всю сумму вкладчиков до 200 тысяч гривен. "На момент введения администрации эта сумма составляла 1,240 млрд гривен", - пишет Ходачук.

"Но самая главная новость для вкладчиков с суммой более 200 тысяч гривен заключается в том, что Фонд оставил себе в полном объеме всю сумму кэша, которая находилась на счетах и ​​в кассе банка. На момент введения администрации это было почти 600 млн гривен", - заявил экс-глава банка.

"Даже если Фонд в ликвидации "потратит" на различные цели не связанные с компенсациями вкладчикам до 150 млн гривен. Но и этой суммы хватит на компенсацию половины объема вкладов свыше 200 тысяч гривен. (Напомню, что таких вкладов остается еще на сумму чуть меньше 900 млн гривен). Сразу. Не тратя время на процедуру реализации имущества", - добавил Ходачук.

Как известно, 24 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк".

В начале февраля бывший депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций Диамантбанка.

Мартыненко вошел в капитал банка через ООО "Техно-Инвест", которому принадлежит 24,8% акций Диамантбанка.

Акционерами данной компании являются бывший помощник экс-депутата Рады Давида Жвании Вячеслав Цыганенко (49,5% акций), бывший помощник Жвании Игорь Керезь (45,5%) и Николай Мартыненко (5% акций).

В прошлом году ЭП выясняла, что происходит с Диамантбанком.