Британцы возьмутся за реструктуризацию долгов Киева

Киевская городская государственная администрация планирует заключить с британской компанией White&Case договор о предоставлении консультационных и юридических услуг.

Об этом свидетельствуют данные портала государственных закупок ProZorro, передает "Слово і Діло".

Среди основных задач компании - консультация Киева по вопросам изменения местных условий внешних займов, обмена, выпуска и продажи долговых обязательств города в 2017 году.

Ожидаемая стоимость работ - 19,5 миллиона гривен.

Услуги должны быть предоставлены до 31 декабря 2017 года. Они закупаются в рамках переговорной процедуры.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "B-" украинской столицы – города Киев с прогнозом "стабильный".