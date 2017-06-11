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Британцы возьмутся за реструктуризацию долгов Киева

Воскресенье, 11 июня 2017, 11:00

Киевская городская государственная администрация планирует заключить с британской компанией White&Case договор о предоставлении консультационных и юридических услуг.

Об этом свидетельствуют данные портала государственных закупок ProZorro, передает "Слово і Діло".

Среди основных задач компании - консультация Киева по вопросам изменения местных условий внешних займов, обмена, выпуска и продажи долговых обязательств города в 2017 году.

Ожидаемая стоимость работ - 19,5 миллиона гривен.

Услуги должны быть предоставлены до 31 декабря 2017 года. Они закупаются в рамках переговорной процедуры.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "B-" украинской столицы – города Киев с прогнозом "стабильный".

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долг Киев КГГА
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