S&P подтвердило рейтинг Киева, прогноз – стабильный
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "B-" украинской столицы – города Киев с прогнозом "стабильный".
Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".
"После долговой реструктуризации у города Киева нет коммерческих долгов. Его прямой долг состоит из межправительственных обязательств перед центральным правительством", – отмечается в сообщении агентства.
S&P считает, что денежные резервы города, вероятно, останутся высокими и будут служить буфером, если город будет нуждаться в поддержке его связанных с государством структур.
Агентство полагает, что сильные бюджетные показатели позволят городу противостоять неопределенностям нестабильной институциональной структуры Украины.
Напомним, 12 мая агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".
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