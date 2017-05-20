S&P подтвердило рейтинг Киева, прогноз – стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "B-" украинской столицы – города Киев с прогнозом "стабильный".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".

"После долговой реструктуризации у города Киева нет коммерческих долгов. Его прямой долг состоит из межправительственных обязательств перед центральным правительством", – отмечается в сообщении агентства.

S&P считает, что денежные резервы города, вероятно, останутся высокими и будут служить буфером, если город будет нуждаться в поддержке его связанных с государством структур.

Агентство полагает, что сильные бюджетные показатели позволят городу противостоять неопределенностям нестабильной институциональной структуры Украины.

Напомним, 12 мая агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".