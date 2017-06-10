Арестована ликвидатор банка, задержанная на взятке в 5 миллионов долларов

Суд избрал одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что 7 июня чиновницу задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 млн долларов.

Впоследствии СМИ выяснили, что речь идет о Приходько Юлии Викторовне, назначенной уполномоченным лицом на ликвидацию банка "Форум". До этого она была ликвидатором четырех днепровских банков одновременно - "Мелиор Банка", "ИнтерКредитБанк", "Актабанка" и банка "Аксиома".

Экономическая правда