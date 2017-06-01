Решение Стокгольмского арбитража рано объявлять "перемогой" или "зрадой" – Демчишин

Решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" требует дополнительного изучения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова члена наблюдательного совета НАК Владимир Демчишин.

"Кто-то ищет "зраду" или "перемогу", но пока рано говорить о том или другом. Документ на 800 страниц, и даже чтобы просто его прочесть, нужно время", - сказал он.

"К примеру, по цене газа арбитраж определил, что она должна быть на уровне хаба. Но непонятно, какого хаба - Баумгартен, NCG, или другого? Мы ожидали, что цена будет на уровне "хаб минус транспорт", а арбитры дали просто "хаб", - отметил Демчишин.

Демчишин добавил, что, возможно, свой вердикт по ценообразованию Стокгольмский арбитраж увязал с отменой принципа "бери, или плати" и фактическими объемами закупок.

"Арбитры отменили принцип "take or pay" – мы этого ожидали, это логично. Вместе с тем, возможно, корректируя цену, они исходили из такой логики: "Послушайте, вы, когда подписывали контракт, хотели брать один объем, а по факту берете меньший. Заставлять вас брать дополнительный объем нельзя. Но при этом и цена газа будет не такой, как вы предлагаете, дисконт будет меньшим", - отметил член набсовета "Нафтогаза".

По словам Демчишина, пока нет четкого понимания и по вопросу того, придется ли "Нафтогазу" проводить выплату "Газпрому" и в каком объеме.

"Пока нет четкого понимания, мы считаем. Юристы изучают документ", - резюмировал он.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.