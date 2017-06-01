СБУ: провайдер Wnet действовал в интересах ФСБ РФ

Служба безопасности Украины разоблачила механизм незаконной маршрутизации интернет-провайдером Wnet (Дабл-Ю Нет Украина) трафика на временно оккупированный Крым в интересах спецслужб РФ.

Об этом сообщили в СБУ.

Как сообщается, правоохранители установили, что сегмент сети и телекоммуникационное оборудование компании ее владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ.

После этого российская спецслужба установила на телекомоборудование собственные технические спецсредства.

"Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе. По информации спецслужбы, через незаконную маршрутизацию трафика в аннексированный Крым ФСБ РФ планировала получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера", - рассказали в СБУ.

При этом отмечается, что в Украине среди клиентов компании были, в частности, государственные учреждения, международные организации и крупные банковские учреждения.

Сотрудники СБ Украины также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет получали ФСБ в Крыму, Воентелеком РФ и псевдогосударственные предприятия связи.

"Во время проведения следственных действий в офисе провайдера сотрудники спецслужбы изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную маршрутизацию трафика на временно оккупированную территорию АР Крым и контроль за его распространением ФСБ РФ", - добавили в ведомстве.

Досудебное следствие проводится в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, что ранее СБУ подтвердила, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера Wnet.

Экономическая правда