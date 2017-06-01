СБУ подтверждает обыски у провайдера Wnet
Спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила, что ведомство проводит обыски у телеком-провайдера Wnet.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера ООО "Дабл-Ю Нет Украина". Следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - написала Гитлянская.
По ее словам, после завершения обысков, детали будут обнародованы на официальном сайте Службы безопасности Украины.
Напомним, накануне появилась информация, что в офисе Wnet проводятся обыски.
Экономическая правда
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