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СБУ подтверждает обыски у провайдера Wnet

Четверг, 1 июня 2017, 12:00

Спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила, что ведомство проводит обыски у телеком-провайдера Wnet.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.
 
"СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера ООО "Дабл-Ю Нет Украина". Следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - написала Гитлянская.

По ее словам, после завершения обысков, детали будут обнародованы на официальном сайте Службы безопасности Украины.

Напомним, накануне появилась информация, что в офисе Wnet проводятся обыски.

Экономическая правда

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