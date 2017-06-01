Нацбанк не одобрил ни одну из заявок на покупку "дочек" ВТБ

Национальный банк Украины пока не одобрил ни одну из заявок от потенциальных покупателей украинских "дочек" ВТБ, группа продолжает переговоры.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на зампреда правления банка ВТБ Герберта Мооса.

"Мы сейчас довольно сильно снизили наши расходы там, мы закрыли много отделений, чтобы банк не оказывал значительного негативного влияния. В предыдущие годы мы зарезервировали портфель, поэтому текущее состояние таково, что банк не даёт никаких значимых дополнительных расходов для нас ни с точки зрения резервов, ни с точки зрения операционных расходов", - отметил он.

Сейчас ВТБ (Украина) занимается оптимизацией расходов и проводит работу с ссудами, оставшимися балансе.

"Параллельно мы ищем покупателей. Любой покупатель банка должен быть одобрен Нацбанком Украины. По нашей информации, ни один из заявленных покупателей ни для нас, ни для других российских банков пока не был одобрен Нацбанком. Здесь возникает момент - это вопрос качества покупателя или просто вопрос того, что ни один покупатель не будет одобрен?", - сказал Моос.

По его словам, у ВТБ есть две категории потенциальных инвесторов - местные и зарубежные.

"Мы пока что проводим переговоры, рано сказать, что мы их завершили", - отметил он.

Напомним, VTB возглавил рейтинг убыточных банков по 2016 с показателем в 351,7 млн гривен ущерба.

ВТБ расценивает свои потери из-за закрытия украинской "дочки" в 27 миллиардов рублей.