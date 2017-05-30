ВТБ потеряет 27 миллиардов рублей из-за закрытия украинской "дочки"

Группа ВТБ рассматривает сценарий закрытия бизнеса в Украине и оценивает свои потери при его реализации на уровне 25-27 миллиардов рублей.

Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Financial Times.

Сейчас в Украине работают два дочерних банка группы - VTB и БМ банк.

Группа в мае прошлого года заявила о намерении продать VTB в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры о выходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 года, после того, как президент Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные в год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

У ВТБ были предложения на покупку украинских активов, но потенциальные сделки, по словам Костина, были сорваны из-за сопротивления Нацбанка Украины.

"У нас возникло много проблем. Они бросают камни, устраивают демонстрации, угрожают людям. Мы готовы закрыть (бизнес), но для этого потребуется, возможно, еще один год", - заявил председатель ВТБ.

Он добавил, что банк уже зарезервировал 70% портфеля украинских кредитов и может потерять 25-27 млрд рублей в случае реализации сценария, когда дочерние банки в Украине будут закрыты.

Напомним, VTB возглавил рейтинг убыточных банков по 2016 с показателем в 351,7 млн гривен ущерба.

Экономическая правда