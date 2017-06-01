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СБУ обыскивает еще одного провайдера - СМИ

Четверг, 1 июня 2017, 12:50

Сотрудники СБУ проводят обыск в офисе компании Олли Транс в Киеве.

Об этом сообщает Liga.net.

По словам источника, в офис компании пришли люди с нашивками СБУ. Сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.

Издание попыталось связаться с офисом компании, но там пока не могут говорить.

Олли Транс - телеком компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.

Напомним, накануне появилась информация, что в офисе телеком-провайдера Wnet проводятся обыски.

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СБУ
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