СБУ обыскивает еще одного провайдера - СМИ

Сотрудники СБУ проводят обыск в офисе компании Олли Транс в Киеве.

Об этом сообщает Liga.net.

По словам источника, в офис компании пришли люди с нашивками СБУ. Сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.

Издание попыталось связаться с офисом компании, но там пока не могут говорить.

Олли Транс - телеком компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.

Напомним, накануне появилась информация, что в офисе телеком-провайдера Wnet проводятся обыски.