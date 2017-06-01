СБУ обыскивает еще одного провайдера - СМИ
Четверг, 1 июня 2017, 12:50
Сотрудники СБУ проводят обыск в офисе компании Олли Транс в Киеве.
Об этом сообщает Liga.net.
По словам источника, в офис компании пришли люди с нашивками СБУ. Сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.
Издание попыталось связаться с офисом компании, но там пока не могут говорить.
Олли Транс - телеком компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.
Напомним, накануне появилась информация, что в офисе телеком-провайдера Wnet проводятся обыски.
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