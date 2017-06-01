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IKEA подтвердила желание зайти в Украину

Четверг, 1 июня 2017, 11:05

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA действительно планирует выйти на украинский рынок.

Об этом говорится в ответе IKEA на запрос Громадського.

"Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети", - говорится в сообщении.

В компании также не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.

IKEA - транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Основана в Швеции, штаб-квартира расположена в Нидерландах.

Напомним, накануне появилась информация о возможности открытия магазина IKEA в Украине.

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IKEA
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