IKEA подтвердила желание зайти в Украину
Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA действительно планирует выйти на украинский рынок.
Об этом говорится в ответе IKEA на запрос Громадського.
"Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети", - говорится в сообщении.
В компании также не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.
IKEA - транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Основана в Швеции, штаб-квартира расположена в Нидерландах.
Напомним, накануне появилась информация о возможности открытия магазина IKEA в Украине.
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