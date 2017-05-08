Вилкул опроверг переход Днепровского меткомбината в управление Ахметова

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что никогда не делал никаких заявлений относительно изменения структуры собственности Публичного акционерного общества "Днепровский металлургический комбинат".

Об этом сообщается на официальном сайте депутата.

"Я бы просил сайт "Украинская Правда" и другие уважаемые СМИ проверять источники из которых они получают информацию, а лучше спрашивать лично", - заявил Вилкул.

Ранее ЭП сделала новость со ссылкой на интернет-издание "Новости Каменского "Кстати+", где появилась новость якобы с цитатой Вилкула, что ДМК возобновит работу в мае и что комбинат переходит в сферу влияния группы "Метинвест".