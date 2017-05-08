Ахметов отримав контроль над Дніпровським меткомбінатом

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), яке раніше входило в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу", перейшло під контроль холдингу "Метінвест".

Про це заявив співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул, повідомляє інтернет-видання "Новости Каменского "Кстати+".

Відповідаючи на питання про зупинку ПАТ "Дніпровський меткомбінат", Вілкул заявив, що ДМК відновить роботу вже в травні і підтвердив, що комбінат переходить в сферу впливу групи "Метінвест". За його словами, це позитивно позначиться на підприємстві.

"У "Метінвеста" є можливість вирішити проблеми ДМК і з залізорудною сировиною, і з коксом, і вугіллям. А значить - тисячі городян будуть з роботою і зарплатою", - зазначив Вілкул.

Раніше повідомлялося про загрозу повної зупинки ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".

Нагадаємо, що 17 лютого корпорація "Індустріальний союз Донбасу" заявила про припинення виробництва металопродукції, коксу та електроенергії на своїх підприємствах в Алчевську.

Як повідомлялося, раніше група "Метінвест" звернулася до господарського суду Києва стягнути з компанії "Метінвест-СМЦ", яка займається роздрібними продажами металопродукції групи "Метінвест", Алчевського металургійного комбінату (Луганська область) і Дніпровського меткомбінату ім. Дзержинського (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область) 23,683 млрд гривень.

Контрольний пакет акцій "ІСД" наразі належить пулу російських інвесторів, ще 49,9% акцій контролюють Олег Мкртчан та Сергій Тарута.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.