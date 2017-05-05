Міжбанк закрився доларом по 26,51

5 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,48-26,51 гривні;

Євро - 29,07-29,10 гривні;

Російський рубль - 0,4525-0,4535 гривні.

Нагадаємо, 5 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:15 встановилися на рівні 26,49-26,52 гривні за долар.

Економічна правда