Міжбанк закрився доларом по 26,51
П'ятниця, 5 травня 2017, 19:49
5 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,48-26,51 гривні;
Євро - 29,07-29,10 гривні;
Російський рубль - 0,4525-0,4535 гривні.
Нагадаємо, 5 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:15 встановилися на рівні 26,49-26,52 гривні за долар.
Економічна правда
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