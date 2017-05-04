Аэропорт "Запорожье" не успел вовремя отремонтировать взлетно-посадочную полосу
Коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Запорожье" перенес открытие взлетно-посадочной полосы для обслуживания полетов на 10 мая.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
По данным ведомства, задержка работ по ремонту полосы связана с непогодой в апреле, а также увеличением объема необходимых работ.
"Апрель преподнес нам сюрприз с дождем и даже снегом. Кроме того, в ходе работ оказалось, что ремонта требует большая площадь, чем было запланировано. Все это вместе и повлияло на сроки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подрядчики намерены завершить работы 9 мая и с 10 мая взлетно-посадочная полоса сможет обслуживать полеты.
Аэропорт "Запорожье" решил частично приостановить обслуживание рейсов 26 марта - 26 апреля из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.
Экономическая правда
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