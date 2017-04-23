Все разделы
Укр / Рус

Запорожский аэропорт временно прекратил работу

Воскресенье, 23 апреля 2017, 18:00

В результате ухудшения погодных условий международный аэропорт "Запорожье" прекратил прием и отправку авиарейсов.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в администрации коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье".

"Из-за непогоды размокла грунтовая полоса, а искусственная взлетно-посадочная полоса находится в ремонте. Таким образом, введено ограничение на прием воздушных судов на грунтовую полосу до 22 апреля. Решение об ее открытии будет приниматься в соответствии с погодными условиями", – рассказали в аэропорту.

При этом в предприятии отметили, что искусственная взлетно-посадочная полоса будет открыта после ремонта 4 мая, и тогда аэропорт возобновит полноценную работу.

Как сообщалось, с 26 марта 2017 года "Международный аэропорт "Запорожье" принимал воздушные суда на грунтовую ВПП, поскольку единственная искусственная ВПП закрылась на ремонт.

На протяжении почти месяца аэропорт принимал самолеты только одной авиакомпании – "Мотор Сич", которые способны приземляться и взлетать с грунтовой полосы. Остальные авиакомпании были вынуждены временно отменить рейсы в Запорожье.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Запорожье аэропорт
Материалы по теме
50 оттенков прозрачности: как в Запорожье превратили ProZorro в профанацию 24 марта 2017, 13:51
В Украине появится еще один авиационный хаб - СМИ 5 сентября 2016, 10:16
На Запорожской АЭС отключен четвертый энергоблок 2 мая 2016, 15:35
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте