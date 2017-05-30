Украинцы рискуют не получить из-за границы товары больше тысячи брендов

Украинская таможня перестала пропускать некоторые посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах.

Об этом сообщает OpenDataBot со ссылкой на itc.ua.

Как отмечается, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

В сообщении говорится, что "если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными".

В список торговых марок, которые может перестать пропускать таможня, вошли такие бренды: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие. В список запрещенных также вошли дочерние предприятия Roshen.

Полный список можно посмотреть здесь.

Напомним, что таможня уже начала задерживать посылки с Meizu и Xiaomi.

От редакции: Текст новости исправлен. ЭП просит прощения у читателей за размещение в данной новости непроверенной информации относительно планов таможни останавливать абсолютно все товары. Это является правдой лишь отчасти. Сейчас украинская таможня задерживает только некоторые из товаров и речь пока не идет о полном запрете.