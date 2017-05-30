Митниця почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi

В останні два тижні посилки з пристроями марок Meizu і Xiaomi почали зупиняти при проходженні української митниці за заявою правовласника.

Про це повідомляє ain.ua.

Як зазначається, посилки з Xiaomi вже пускають в країну, хоча з доставкою Meizu із зарубіжних магазинів можуть бути проблеми.

Затримки пов'язані з тим, що правовласник звернувся до митниці із заявою про порушення прав. Листи підписані Вікторією Цитович - раніше вона була директором "Цитрус Трейд", зараз вказана в митному реєстрі, як представник ТМ в Україні. За даними "Цитруса", вона в компанії не працює з 2011 року, але "Цитрус" і Meizu з нею співпрацюють.

У листі йдеться про те, що в березні на територію України "був ввезений контрафактний товар" і митниця не зупинила його оформлення, як повинна була. Представник ТМ закликає ДФС вжити заходів з цього приводу.

За неофіційними даними, саме в зв'язку з перевірками посилок минулого тижня "Нова пошта" скаржилася на масові огляди міжнародних відправлень в сортувальному центрі компанії.