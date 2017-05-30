Всі розділи
Укр / Рус

Митниця почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi

Вівторок, 30 травня 2017, 15:45

В останні два тижні посилки з пристроями марок Meizu і Xiaomi почали зупиняти при проходженні української митниці за заявою правовласника.

Про це повідомляє ain.ua.

Як зазначається, посилки з Xiaomi вже пускають в країну, хоча з доставкою Meizu із зарубіжних магазинів можуть бути проблеми.

Затримки пов'язані з тим, що правовласник звернувся до митниці із заявою про порушення прав. Листи підписані Вікторією Цитович - раніше вона була директором "Цитрус Трейд", зараз вказана в митному реєстрі, як представник ТМ в Україні. За даними "Цитруса", вона в компанії не працює з 2011 року, але "Цитрус" і Meizu з нею співпрацюють.

У листі йдеться про те, що в березні на територію України "був ввезений контрафактний товар" і митниця не зупинила його оформлення, як повинна була. Представник ТМ закликає ДФС вжити заходів з цього приводу.

За неофіційними даними, саме в зв'язку з перевірками посилок минулого тижня "Нова пошта" скаржилася на масові огляди міжнародних відправлень в сортувальному центрі компанії.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Китай ДФС митниця
Матеріали за темою
Airbus Helicopters приступила до будівництва вертолітного заводу в Китаї 28 травня 2017, 17:20
Китай і Україна можуть впровадити взаємний безвіз 26 травня 2017, 14:11
В Китаї запустили найбільшу в світі плавучу сонячну електростанцію 25 травня 2017, 14:00
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті