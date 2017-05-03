Итальянская авиакомпания Alitalia начала процедуру банкротства. Рейсы в Жуляны из римского аэропорта Фиумичино не отменяются.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передает РБК.



По данным агентства, процедура началась, после того как сотрудники компании отвергли план по выводу авиаперевозчика из кризиса, который предполагал рекапитализацию в размере 2 млрд евро, сокращение зарплат и рабочих мест.



За начало процедуры банкротства акционеры проголосовали единогласно. Они признали серьезное "экономическое и финансовое положение", в котором оказалась компания, отмечается в заявлении.



В компанию планируется привлечь временную администрацию, которая представит новую стратегию развития. Она, по данным агентства, может предпринять продажу активов, сокращение деятельности и рабочих мест. Если в течение двух лет не удастся вывести компанию из кризиса, будет рассматриваться вопрос о ее ликвидации.



Отметим, что авиакомпания "Alitalia - Società Aerea Italiana" - крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира находится в Риме, аэропорт базирования - Фьюмичино (Леонардо да Винчи).

Alitalia - частная авиакомпания: 51% принадлежит итальянской компании CAI и 49% - национальному авиаперевозчику ОАЭ Etihad Airways.

Парк самолетов Alitalia – один из самых молодых в мире, средний возраст авиалайнеров – около 8 лет. Всего в компании насчитывается более 120 самолетов.

Ранее сообщалось, что сменив "Борисполь" на "Жуляны", Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами.