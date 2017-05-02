Сменив "Борисполь" на "Жуляны", крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами.

Об этом сообщает Delo.ua.

Со 2 мая рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года.

Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян — в 05:00. Время полета — около 3 часов. На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.



Напомним, что Alitalia прекратила летать по маршруту Киев-Рим в 2014 году.

Ранее компания анонсировала, что запустит ежедневные рейсы между Киевом и Римом.

Отметим, что авиакомпания "Alitalia - Società Aerea Italiana" - крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира находится в Риме, аэропорт базирования - Фьюмичино (Леонардо да Винчи).

Alitalia - частная авиакомпания: 51% принадлежит итальянской компании CAI и 49% - национальному авиаперевозчику ОАЭ Etihad Airways.

Парк самолетов Alitalia – один из самых молодых в мире, средний возраст авиалайнеров – около 8 лет. Всего в компании насчитывается более 120 самолетов.