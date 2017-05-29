НБУ снизил официальный курс гривни
Понедельник, 29 мая 2017, 09:36
Национальный банк снизил официальный курс гривни на 29 мая на 7 копеек и установил его на уровне 26,34 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,49 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6419 гривни.
Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 26 мая на 1 копейку и установил его на уровне 26,27 за доллар.
Экономическая правда
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