НБУ снизил официальный курс гривни

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 29 мая на 7 копеек и установил его на уровне 26,34 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,49 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6419 гривни.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 26 мая на 1 копейку и установил его на уровне 26,27 за доллар.

Экономическая правда