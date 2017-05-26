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НБУ послабив курс гривні на 1 копійку

П'ятниця, 26 травня 2017, 09:00

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 26 травня на 1 копійку та встановив його на рівні 26,27 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,46 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6864 гривні.

Нагадаємо, Нацбанк зміцнив офіційну гривню на 25 травня на 4 копійки та встановив його на рівні 26,36 за долар.

Економічна правда

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