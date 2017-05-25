Рева обещает ежегодное повышение пенсий с учетом инфляции

Ежегодное повышение пенсий будет проходить с учетом уровня инфляции и роста средней зарплаты.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба правительства.

"Никаких минусов для пенсионеров этот проект не содержит. Проектом закона предусмотрено повышение пенсий, восстановление социальной справедливости и отмены ограничения пенсий для работающих пенсионеров", - сказал министр.

По его словам, примерно 5,6 млн пенсионеров получат перерасчет пенсий согласно новому размеру зарплат.

"При условии, если депутаты поддержат пенсионную реформу, а Верховная Рада примет законопроект, уже с 1 октября вступят в силу его отдельные положения, которые позволят увеличить размер пенсий", - сообщил министр.

"Конкретный размер надбавок будет зависеть от конкретных пенсионных дел - это зависит от уровня заработка и от стажа. И это только начало - законом будет введен механизм, который позволит повышать размер пенсий ежегодно, и не только на уровень инфляции, но и в соответствии с уровнем роста средней заработной платы", - заявил Рева.

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

Экономическая правда