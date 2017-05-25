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Правительство не рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с РФ - Омелян

Четверг, 25 мая 2017, 13:27 — Федор Попадюк

Министр инфраструктуры опроверг информацию о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом министр инфраструктуры сообщил в комментарии ЭП.

"По моему мнению, любое сообщение следовало давно прекратить", - заявил Омелян.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим Правительством не рассматривался", - добавил министр.

Омелян также отметил, что авиационное сообщение было прекращено в 2015 году по инициативе украинской стороны.

Напомним, что сегодня утром российские СМИ сообщили о прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией.

"Укрзализныця" сразу опровергла эту информацию.

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Омелян
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