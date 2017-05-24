В бюджет поступят еще 200 миллионов от Тедис Украина - Луценко

Генеральный прокурор заявил, что по делу Тедис Украина в госбюджет поступило 300 миллионов гривен, ожидается еще 200 миллионов гривен.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, выступая с отчетом в Верховной Раде.

Как сообщается, Луценко напомнил, что сумма штрафа, который должна выплатить компания Тедис Украина, 500 миллионов гривен.

"Вернули 300, а будет еще 200 (миллионов гривен – ред.)", - заверил Луценко.

Ранее сегодня стало известно, что ГПУ сообщила о подозрении бизнесмену Александру Грановскому. Речь идет о досудебном расследовании преступлений, совершенных должностными лицами Тедис Украина.

Как известно, скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

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