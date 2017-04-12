Суд зобов’язав повернути "Тедіс Україна" конфісковане майно

У середу Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії "Тедіс-Україна".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Андрій Левус.

За його словами, в Рівному має бути повернуто близько 2 тисяч ящиків сигарет, а в Полтаві – біля 2 млн пачок сигарет.

"Сьогоднішнє рішення суду дуже схоже на спроби "злити" цю справу. Ми звертаємось до ГПУ та особисто до Генерального прокурора Юрія Луценка невідкладно прореагувати на ці рішення суду", - написав депутат.

"Адже після гучних заяв від ГПУ про виведення компанією "Тедіс Україна" мільярдів гривень в Росію та фінансування тероризму – це не просто справа про шахрайство, а питання національної безпеки країни", - додав він.

"ГПУ повинно подати апеляцію на рішення суду, а слідчого ГПУ Машика В.П, який погодився у суді повернути цигарки, перевірити на предмет підкупу зі сторони російської компанії", - підсумував Левус.

Нагадаємо, 31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у компанії "Тедіс Україна".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

Паралельно стало відомо про обшуки в Антимонопольному комітеті України.

3 квітня суд вирішив заарештувати корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

АМКУ наприкінці 2016 року наклав на Tedis Ukraine штраф у розмірі 431 млн грн, проте компанія оскаржила це рішення в суді.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

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Економічна правда