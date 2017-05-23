Рост пенсий не приведет к росту инфляции – Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что рост пенсий не приведет к росту инфляции.

Об этом министр социальной политики заявил в интервью одному из украинских телеканалов, передает пресс-центр Министерства.

"Повышение пенсий будет происходить не благодаря инфляционным деньгам, а за счет дополнительных поступлений средств из экономики, поэтому ни о какой инфляции речь идти не может", - сказал Рева.

По словам министра, правительству удалось избежать роста инфляции благодаря продуманным шагам, которые были сделаны в прошлом году и стали подготовкой для проведения пенсионной реформы.

"Именно поэтому сначала было ликвидировано привязку минимальной зарплаты к прожиточному минимуму, и уже после того поднят размер зарплат, что обеспечило необходимый ресурс для повышения социальных выплат и позволило прогнозировать перерасчет пенсий", - пояснил Андрей Рева.

Чиновник также акцентировал внимание на активной детенизации экономики после увеличения размера минимальных зарплат и проведения изменений в трудовом законодательстве.

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.

Читайте также: "Все там будем". Что надо знать о пенсионной реформе Гройсмана





