В России подсчитали потери от украинских пошлин на шоколад

Кондитеры из России могут недополучить 15-17 млн долларов из-за введенной Украиной антидемпинговой пошлины в размере 31,33% на российский шоколад и другие продукты, содержащие какао.

Об этом говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка, передает ТАСС.

"Российские производители кондитерских изделий давно уже осваивают новые рынки, так что компенсировать в среднесрочной перспективе выпадающие из-за заградительных пошлин объемы, задача посильная", - сообщает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.

"Тем не менее на Украину приходились достаточно заметные объемы поставок, и по расчетам ЦИКР российские кондитеры только по итогам 2017 года могут недополучить около 15-17 млн долларов", - заявила она.

По данным экспертов, в 2016 году в Украину было экспортировано 7,5 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 22,9 млн долларов.

Украина является шестым по величине покупателем этого вида сладостей, на нее приходится почти 5% российского экспорта шоколадных изделий.

Как говорится в сообщении, в масштабах всего экспорта кондитерских изделий, произведенных в России, доля приходящаяся на поставки именно шоколадных кондитерских изделий в Украину составляет 2,6% в стоимостном выражении и 1,8% в натуральном.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины против шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации.